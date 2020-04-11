Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM В предстоящем кинокомиксе «Любовь и гром» расскажут об особенностях и культуре расы Кронанцев, представителем которой является популярный персонаж по имени Корг. Об этом 11 апреля сообщил портал Screen Rant.

Режиссёр Тайка Вайтити во время недавнего общения с фанатами в Instagram рассказал о том, что они смогут увидеть в его новой картине.

«Мы собираемся коснуться культурной специфики истории Корга. В комиксах про Кронанцев есть интересная история о том, как они… размножаются», — сказал Вайтити.

Стоит отметить, что в комиксах Marvel все представители расы Кронанцев выглядят как мужчины, хотя на самом деле они являются бесполыми. Их размножение происходит в реках лавы. Однако, стоит отметить, что Вайтити может изменить этот момент в фильме. Ранее фанаты могли видеть, что в кинокомиксах Marvel Корг не во всем походит на свою комикс-верcию.

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