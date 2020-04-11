Берлин, , 08:27 — REGNUM В Германии в возрасте 78 лет ушел из жизни актер Дитер Лазер, известный по фильму «Человеческая многоножка», об этом сообщили на его странице в Facebook.

Отмечается, что актер скончался еще 29 февраля, о причинах смерти не сообщается.

Дитер Лазер получил мировую известность, когда снялся в фильме «Человеческая многоножка» (2009 год). Также зрителям он известен по научно-фантастическому сериалу «Леккс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США умер актер Марк Блум, широко известный зрителям по фильмам «Крокодил Данди» и «Клан Сопрано».

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