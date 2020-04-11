Париж, , 05:48 — REGNUM Знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар провел мастер-класс из своего дома через соцсеть Instagram.

Легендарный деятель французской новой волны в своем мастер-классе поделился своими знаниями в области кинематографа. Годар посвятил трансляцию теме «образы в эпоху коронавируса». Покуривая сигару, режиссер поделился мыслями на разую тему — от информационного цикла до темы языка, как концепции.

Годар добавил, что с возрастом (режиссеру 89 лет — прим. ИА REGNUM) периодически забывает слова, однако совсем не беспокоится об этом. Помогал Годару вести мастер-класс режиссер Лионель Байер.

Пока видеоролик доступен лишь на французском языке, однако Школа искусств Лозанны (ECAL) пообещала в ближайшее время снабдить его субтитрами на английском.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года портал The Film Stage сообщил, что новый фильм Жана-Люка Годара будет посвящен «желтым жилетам». По словам самого режиссера, на создание этой картины его вдохновило произведение «Береника» драматурга Жана Расина.

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