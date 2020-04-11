Токио, 11 апреля 2020, 05:03 — REGNUM Опубликован официальный трейлер к предстоящему полнометражному аниме «Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд (Kimetsu no Yaiba — The Movie: Mugen Train). Ролик был выложен 10 апреля на YouTube-канале AniplexUS.
В кинотеатрах Японии картину начнут показывать 26 октября 2020 года. Поклонники популярных манги и аниме могут видеть в трейлере некоторые моменты предстоящего полнометражного фильма.
Автором манги «Клинок, уничтожающий демонов» является Коёхару Готогэ, он выпускает её в журнале Weekly Shonen Jump с 15 февраля 2016 года. первый сезон аниме-сериала по ней показывался на телеканалах Японии с 6 апреля по 28 сентября 2019 года.
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