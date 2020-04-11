Лос-Анджелес, США, , 04:32 — REGNUM Гари Доберман, снявший третью часть фильма ужасов «Проклятие Аннабель», выступит в качестве режиссёра фильма «Жребий» про вампиров по одноимённому роману Стивена Кинга. Об этом 10 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В апреле 2019 года появилась информация, что Доберман возьмётся написать сценарий к этой картине, производством которой будет заниматься кинокомпания New Line Cinema. Тогда же сообщалось, что в качестве продюсера выступит Джеймс Ван («Аквамен», «Заклятие», «Форсаж 7»). Теперь стало известно, что кинематографист сменил свою роль в проекте.

Ранее Гари Доберман уже работал над киноадаптациями книг Стивена Кинга: он написал сценарий для первой и второй части «Оно». Писатель выпустил роман «Жребий» (или «Салемов удел», «Жрёбий салема», «Судьба Иерусалима») в октябре 1975 года. В центре повествования находятся писатель средних лет и ребёнок, которым предстоит столкнуться с жуткими тайнами небольшого городка США.

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