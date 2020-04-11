Лос-Анджелес, США, , 03:55 — REGNUM Apple является наиболее вероятным кандидатом из числа тех компаний, которые могут получить права на производство нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», главные роли в котором исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом 11 апреля сообщил журнал Variety.

Режиссёр заявил, что для производства новой костюмированной криминальной драмы ему понадобится не менее $200 млн. Кинокомпания Paramount посчитала, что она не готова пойти на такой риск или, по крайней мере, она не хочет брать его на себя в одиночку.

По имеющейся информации, сейчас предложения по поводу производства картины направлены компаниям Comcast, MGM, Apple и Netflix.

Автор статьи Variety считает, что с большой степенью вероятности права на фильм в итоге перехватит Apple, как самая заинтересованная компания, развивающая свою платформу Apple TV+.

Что касается Netflix, то, по его мнению, потоковый сервис вполне может поучаствовать в гонке, но компания уже имеет опыт работы со Сrорсезе и может задуматься о необходимости участия в столь рискованном проекте.

Напомним, фильм «Ирландец», финансирование съёмок которого осуществляла Netflix, был номинирован на 10 «Оскаров», но в итоге не получил ни одной награды. Некоторые эксперты высказали предположение: причиной такого результата могло стать то, что представители киноакадемии восприняли манёвр Netflix с «Ирландцем» как попытку «купить» «Оскар».

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