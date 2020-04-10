Москва, , 23:45 — REGNUM Музыкальный проект «Вечерний Unplugged» стартует на Первом канале 10 апреля, сообщает пресс-служба телекомпании.

Проект включает в себя живые сольные акустические концерты известных музыкантов, на которых любители музыки самых разных жанров смогут дистанционно поприсутствовать каждую пятницу в 00:15.

По замыслу авторов «Вечерний Unplugged» должен стать крупнейшей концертной площадкой во время карантина, когда все живые концерты отменены. В проекте примут участие Гарик Сукачев, Баста, «Уматурман», Полина Гагарина, Диана Арбенина, Евгений Маргулис, Валерий Сюткин, Дима Билан, Пелагея и другие «звезды».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса все массовые культурные мероприятия в России, включая спектакли и концерты, отменены как минимум до конца апреля.