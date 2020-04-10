Москва, , 22:57 — REGNUM Международный фестиваль мобильного кино проходит в интернете с 6 по 12 апреля.

В программе фестиваля Mobile Filmmaker’s International Fest 2020, который проводят Лаборатория мобильного кино и сеть Москино, фильмы, полностью снятые на смартфоны. Среди них — полнометражные игровые фильмы, короткометражные документалки, ролики и клипы. В шорт-листе — романтическая комедия «Лунатики», абсурдистский американский хоррор «Темный проход» и южнокорейский фильм того же жанра «Привет, как дела?», российские сатирические комедии «Когда пустота наступает», «В сети» ‑ и многое другое.

Кроме возможности посмотреть конкурсную программу этого года, посетители могут увидеть фильмы-победители прошлого года, а также узнать на мастер-классах организатора фестиваля, режиссера и продюсера Максима Мусселя об основах съемки кино на телефон.

Помимо фестивальной программы в «карантинной» рубрике «Москино Дома» на сайте Москино и в соцсетях можно увидеть подборки фильмов, лекции киноведов, онлайн-премьеры и многое другое.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России закрыты театры, кинотеатры, концертные залы отменены или перенесены в интернет запланированные культурные события и фестивали.