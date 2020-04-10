Москва, , 21:41 — REGNUM Юмористический «карантинный» клип сняли известный юморист и шоумен Александр Гудков и группа Cream Soda.

Действие в клипе, снятом на композицию группы «Хлеб» «Плачу на техно» происходит на разных балконах жилого комплекса «Мещерский лес» в Москве. Гудков, музыканты и танцоры группы, а также танцор Дмитрий Красилов («Пухляш») спели и станцевали в забавных и причудливых нарядах и сделали это так зажигательно, что к ним присоединились бродящие по газону дезинфекторы, которыми, впрочем, тоже оказались артисты.

Авторы посвятили свой клип «всем отмененным вечеринкам», а в конце поделали всем «уютной самоизоляции».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России как минимум до конца апреля продлен режим самоизоляции, а в Москве со следующей недели начинает вводиться пропускной режим. Многие «звезды» эстрады, театра и кино так или иначе стремятся подбодрить своих поклонников в это непростое время.