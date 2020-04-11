Тегеран, , 08:37 — REGNUM 9 апреля иранский певец Али Занд Вакили провел онлайн-концерт для активизации общественности в рамках кампании по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 апреля.

Мероприятие проходило в рамках специальной программы под названием «Навружане». Эта программа направлена на то, чтобы убедить людей оставаться дома для предотвращения распространения коронавируса.

Онлайн-концерты выдающихся певцов и музыкальных коллективов, некоторые из которых были исполнены артистами без какой-либо государственной поддержки либо организованные муниципалитетом Тегерана были с восторгом встречены иранской аудиторией.

Вспышка смертельного коронавируса (COVID-19) уже несколько месяцев поражает весь мир, что требует коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.

По сообщению министерства здравоохранения Ирана, что за последние 24 часа по всей стране было выявлено 1634 случая заболевания COVID-19. По словам пресс-секретаря министерства Киануша Джаханпура, общее число подтвержденных инфекций на данный момент достигло 66 220.