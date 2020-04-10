Москва, , 20:29 — REGNUM Сериал о любви во время карантина снимает режиссер Константин Богомолов.

В основе сюжета «Безопасных связей» истории трех пар, отношения которых развиваются во время эпидемии. Это люди трех разных возрастов, вынужденные из-за режима самоизоляции общаться исключительно при помощи гаджетов. События сериала и развиваются на экранах этих устройств — проект создается в технологии screenlife, которая набирает в последнее время все большую популярность. Из-за того, что съемки тоже происходят по большей части в удаленном режиме, они не приостановлены из-за карантина, как это случилось со многими другими проектами, а наоборот — движутся очень быстро. Премьера ожидается уже в конце апреля на платформе START.

Главная идея сериала довольно проста, хоть и неочевидна — что бы ни происходило вокруг, жизнь не стоит откладывать на потом, потому что жизнь — это и есть то, что происходит здесь и сейчас.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса режим самоизоляции продлен в России как минимум до конца апреля, во многих регионах вводятся достаточно жесткие ограничения на перемещения граждан.