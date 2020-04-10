Владикавказ, , 19:54 — REGNUM Культурный центр «Дом-музей Евгения Вахтангова» создает Театр имени Вахтангова на родине режиссера во Владикавказе.

Проект приурочен к столетию театра, которое будет отмечаться в 2021 году. Музей должен расположиться в доме на Армянской улице, где родился и прожил два десятилетия своей жизни великий режиссер. Сейчас об этом напоминает лишь мемориальная табличка.

В доме планируется разместить не только мемориальную квартиру, экспонатами для которой поделится музей театра, но и театральную площадку в помещении, в котором некогда располагался табачный магазин. Здесь планируется ставить камерные спектакли совместно с Русским театром Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими местными коллективами. Кроме спектаклей здесь будут проходить концерты и творческие вечера.

На перевод дома в федеральную собственность, его восстановление и реконструкцию требуются немалые средства. Часть этой суммы — 3 500 000 рублей, театр планирует собрать при помоши краудфандинга на портале Planeta.ru. Сбор средств будет продолжаться до середины июня этого года. Открытие центра запланировано на ноябрь 2021 года.

Напомним, режиссер Евгений Вахтангов родился во Владикавказе в 1883 году, отсюда уехал в Москву, следуя своему призванию. Как минимум два его спектакля «Чудо святого Антония» по Морису Метерлинку и «Принцесса Турандот» по Карло Гоцци вошли в сокровищницу мирового театра. Театр Впахтангова вырос из организованной им в 1913 году студенческой театральной студии. Днем рождения театра считается 13 ноября 1921 года, когда состоялась премьера спектакля «Чудо святого Антония» по пьесе Метерлинка.