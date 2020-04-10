Лондон, , 19:04 — REGNUM Семь ведущих музеев мира призвали художников мира превратить свои балконы в произведения искусства. Предложенная тема для творчества весьма актуальна — жизнь в условиях карантина. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

В проекте принимают такие известные галереи как Центр искусства королевы Софии в Мадриде, Музей ван Аббе в Эйндховене, Музей современного искусства в Варшаве, Музей современного искусства в Антверпене и другие музеи, входящие в международное объединение L’Internationale.

Так, директор Центра искусства королевы Софии Мануэль Борха-Вильель считает, что художественно ярко можно отобразить появившийся феномен пения на балконе.

Директор Музея ван Аббе Чарльз Эше подчеркивает, что данная инициатива вызвана стремлением поддержать в это непростое время художников. Они вполне, уверен искусствовед, могли бы «использовать балкон как общественное пространство».