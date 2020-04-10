Пекин, , 18:31 — REGNUM Столичный музей в Пекине начал сбор экспонатов для выставки, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Art Newspaper со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Первая страна, куда «нагрянул» крайне опасный вирус, намерена первой рассказать о беспрецедентных усилиях всех организаций Поднебесной по противодействию распространению эпидемии, мерах, которые были предприняты правительством для сохранения жизни заболевших граждан, и конечно, о героической роли всех медиков победе над болезнью.

Музей призывает всех граждан присылать и передавать в учреждение в документы, инструменты, фотографии, к которых отражены все фазы карантина и лечения.

Также в экспозиции будут выставлены произведения, созданные во время пандемии или рассказывающие о ней.

Интересно, что средств на закупку предметов не выделено. Организаторы надеются на сознательность жителей. Прецедент такой был — в 2003 собрание музея пополнилось двумя тысячами экспонатов, посвященных атипичной пневмонии.