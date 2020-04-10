Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Большой драматический театр имени Товстоногова запускает специальный интернет-портал, посвященный творческой жизни БДТ в виртуальном пространстве. Об этом 10 апреля сообщил художественный руководитель театра Андрей Могучий, передает корреспондент ИА REGNUM.

БДТ Дарья Драй © ИА REGNUM

Новый портал БДТdigital начнет свою работу с понедельника, 13 апреля, до этого времени он будет работать в тестовом режиме.

Как отметил художественный руководитель БДТ, в создании портала приняли участие молодые артисты, режиссеры, музыканты, писатели. Именно они разрабатывают десятки онлайн-проектов, которые реализуются при поддержке генерального партнера театра госкорпорации «Росатом», а также фонда «Друзья БДТ».

Начинание БДТ поддержали и в министерстве культуры РФ. По словам министра Ольги Любимовой, новая форма театра — вынужденная мера, которая отвечает современным требованиям.

«Если совсем недавно цифровая копия означала некую вторичность самого продукта, то появляется некое цифровое пространство, в который попадает современный театр, это неожиданный для нас виток, к которому мы не были готовы, в первую очередь, не технически, а морально», — сказала министр культуры.

Как отметил Андрей Могучий, задача перед создателями площадки — сделать виртуальный копию театра и перенести в него всю историю реальной площадки. В ней будут сохранены не только традиционные для БДТ проекты, но также уроки вязания от Нины Усатовой, аудио-сказки от Алисы Фрейндлих, рекомендации от театра АХЕ, семейные альбомы артистов и работников БДТ 70−80 годов и многое другое.

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