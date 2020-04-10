Москва, , 15:05 — REGNUM 10 апреля Московский музыкальный театр «Геликон-опера» празднует 30-летие со дня своего основания. К сожалению, запланированный торжественный вечер в виду сложно эпидемиологической обстановки в столице отменен.

Однако, совсем откладывать юбилей художественный руководитель театра «Геликона» Дмитрий Бертман счел неуместным. Гала-концерт пройдет в популярном ныне среди артистов формате онлайн.

Программа вечера, который начнется в 18 часов на YouTube-канале театра, будет состоять из прямого эфира, который состоялся до объявления режима самоизоляции, концерта в день открытия здания «Геликона» на Большой Никитской улице после реконструкции-реставрации в 2015 году и премьеры документального фильма «Дон Геликон».