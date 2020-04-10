Москва, , 13:30 — REGNUM 10 апреля выдающийся артист балета и хореограф Сергей Полунин представит онлайн-балет Sacre. Об этом сообщает пресс-служба концертного зала «Зарядье». Полунин будет впервые выступать при пустом зрительном зале.

Постановка Sacre посвящена судьбе и творчеству одного из самых ярких и одаренных российских танцовщиков Вацлова Нежинского. Он был звездой сцены в начале ХХ века. Особенно он прославился выступлениями в Европе во время проведения «Русских сезонов» труппы Сергея Дягилева.

Тридцати летний ректор Академии хореографии в Севастополе Сергей Полунин прославился как танцовщик довольно рано. Уже в 19 лет он стал самым молодым премьером в истории Лондонского королевского балета. Его выступления в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, в Новосибирском театре оперы и балета, в Баварском балета в Мюнхене всегда проходили и проходят с неизменным аншлагом.