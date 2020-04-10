Лондон, , 13:11 — REGNUM В Лондоне от заражения коронавирусной инфекции на семьдесят втором году скончался российский и британский композитор Дмитрий Смирнов. Информацию о его смерти разместили в Facebook друзья покойного.

Дмитрий Смирнов закончил Московскую консерваторию. Среди его учителей были такие выдающиеся педагоги как Эдисон Денисов, Николай Сидельников, Филипп Гершакович. В 1991 году эмигрировал в Великобританию.

Автор опер по мотивам произведений Уильяма Блейка, оратории «Песнь песней», других вокально-инструментальных произведений.

Смирнов также известен музыкально-теоретическими исследованиями сочинений Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке.