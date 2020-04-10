Лусака, , 12:37 — REGNUM Правительство Замбии отозвало лицензию у одного из самых популярных телеканалов страны — Prime Television. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, официальная причина отзыва лицензии не была указана, однако лицензию отозвали после того, как руководство канала отказалось показывать бесплатные рекламные ролики о коронавирусе.

Решение было объявлено Генеральным директором Независимого вещательного агентства Замбии Джозефин Мапома. Этот государственный орган отвечает за выдачу лицензий телеканалам и радиостанциям.

Мапома заявила, что этот шаг «необходим в интересах общественной безопасности, мира, благосостояния и правопорядка».

Prime Television принадлежит Джеральду Шаве, который также является председателем Ассоциации независимых вещателей Замбии (Ziba).

В прошлом месяце правительство Замбии созвало встречу с владельцами телеканалов и радиостанций, где власти обратились с просьбой о бесплатной трансляции информационной кампании о коронавирусе, отмечают репортеры.

Однако, выступая в качестве председателя Ziba, Шава заявил, что владельцы СМИ не хотят показывать рекламу, потому что государство уже должно выплатить много средств с рекламы, за которую ранее не заплатили.

Несмотря на то, что Шава извиняется за свои слова, лицензия Prime TV была отозвана.