Бербанк, США, , 11:15 — REGNUM Деталями сюжета очередной серии франшизы «Стражи Галактики» поделился режиссер картины Джеймс Ганн во время просмотра первой части «Стражей». Свои комментарии он давал в Twitter параллельно с просмотром фильма.

В ответ на вопрос одного из фанатов о еноте Ракете, Ганн намекнул, что Ракета станет важной частью третьей части фильма и, вероятно, в картине будет рассказана подробная история пушистого героя.

В ходе разговора с подписчиками, режиссер рассказал о сцене из первой части, которая заставляет его плакать. Он поделился моментом, когда Дракс Разрушитель сидит рядом с Ракетой и гладит его по голове. Ганн уточнил, что это был самый первый раз в жизни енота, когда тот почувствовал добро и ласку от другого существа.

Он отметил, что фильмы из серии «Стражи Галактики» рассказывают о борьбе героев со своими детскими травмами. Каждый из них, кроме Дракса, сталкивался в детстве с серьезными проблемами, что наложило отпечаток на будущее героев.