Кемерово, 10 апреля 2020, 11:05 — REGNUM Кемеровский областной краеведческий музей в День космонавтики, 12 апреля, в прямом эфире откроет межрегиональный выставочный проект «12 минут во Вселенной».
Трансляция начнётся в 12:00 (время местное) состоится на YouTube-канале музея.
Онлайн-посетителям покажут «космические экспонаты» из фондов музея, в том числе предметы, побывавшие в космосе, и принадлежавшие земляку-космонавту Алексею Леонову.
«Это фрагмент парашюта спускаемого аппарата «Восход-2», бортовая аптечка космического корабля, антигравитационная ручка «Космос», — уточнили в департаменте культуры и национальной политики Кузбасса.
Партнеры проекта — Алтайский государственный мемориальный музей им. Титова и музей-заповедник «Мариинск исторический».