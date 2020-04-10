Колумбус, США, , 10:56 — REGNUM Новую песню «Level of Concern» выпустил американский дуэт Twenty One Pilots в ставшем популярном стиле совместного дистанционного творчества в период карантина. Музыканты разместили ролик 10 апреля на своем канале в YouTube.

Клип снят в стиле Home video. В сюжете показывается, как исполнители записывают трек, находясь каждый у себя дома из-за карантина. В клипе можно увидеть, как музыканты обмениваются друг с другом записями, а также элементы быта и членов их семей.

Новая песня стала первой работой группы после выхода в 2018 году альбома «Trench».

Напомним, США занимают первую строчку в мире по количеству заболевших COVID-19. В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, публикующего сводки по количеству случаев заражения, в США зафиксировано более 466 тысяч людей, заболевших COVID-19, что втрое больше чем у Испании, находящейся на втором месте.