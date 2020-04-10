Иркутск, , 10:42 — REGNUM Документальный фильм об иркутской областной филармонии «Здесь живет музыка» участвует в трех международных заграничных фестивалях. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Фильм вошел в официальный отбор фестивалей Mabig film festival в германском Аугсбурге, Short to the point в Бухаресте и Kosice film festival в Словакии. Как сообщают представители пресс-службы, в Словакии картина уже получила за высокую художественную ценность награду в номинации «Особое упоминание жюри».

Фильм снял Иркутскоблкинофонд в честь 80-летнего юбилея филармонии. Работу над картиной кинофонд вел два года, сопровождая музыкантов филармонии на гастролях. Режиссером проекта выступила Полина Степанова.

«Если можно обозначить символ, которой лёг в основу фильма, то, пожалуй, это музыкальная шкатулка. Мы заглядываем внутрь и наблюдаем за тем, как она работает, как рождается музыка», — приводит слова Степановой пресс-служба.

Продолжая образ наблюдения за музыкальной шкатулкой, режиссер рассказала, что в картине зрителям крупным планом показаны инструменты во время выступления оркестра, выполнены планы над сценой, а также применены прочие художественные приемы, которые позволят любителям музыки по-новому увидеть работу музыкантов.