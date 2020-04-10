Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM Netflix выпустила первый трейлер подростковой драмы «Половина всего». Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 9 апреля.

По сюжету фильма, застенчивая школьница Элли помогает своему однокласснику завоевать любовь другой ученицы. Однако ситуация сильно осложняется, когда героиня понимает, что и сама влюбилась в неё.

Премьера фильма ожидается 1 мая 2020 года. Он будет доступен в онлайн-кинотеатре Netflix.

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