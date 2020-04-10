Беверли-Хиллз, США, 10 апреля 2020, 09:59 — REGNUM Эксклюзивную сделку с кинокомпанией Warner Bros. заключила компания Брэда Питта Plan B Entertainment. Об этом сообщило издание Deadline.
По данным журналистов издания, Warner Bros. получает эксклюзивные права на продукты Plan B Entertainment и будет заниматься дистрибуцией фильмов студии Питта по миру.
Сейчас в студии идет разработка кинофильма «Неотразимый» — политической драмы от режиссера Джона Стюарта. Релиз картины планируется 29 мая.
Также студия Plan B Entertainment работает над проектом «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Еще одна картина — «Kajillionaire», снятая режиссером Мирандой Джулай в жанре криминальной комедийной драмы, уже была представлена на фестивале SundanceFilm Festival и готовится к прокату в июне на территории США.