, 09:33 — REGNUM Открытие 15-го Фестиваля российской культуры в Японии перенесено из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Организаторы сообщили, что торжественный концерт-открытие фестиваля состоится 17 июня вместо планировавшейся ранее даты 14 апреля. В концерте планировалось участие музыкантов санкт-петербургского Дома музыки и известной скрипачки из Японии Маюко Камио.

Фестиваль российской культуры проводится в Японии с 2006 года. За 15 лет его посетили около 15 млн зрителей.

Напомним, по данным системы здравоохранения Японии, количество заболевших COVID-19 превышает 5,8 тыс. человек. Из них 109 человек скончались от осложнений болезни.