Штат Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий по приговору суда в Нью-Йоркской тюрьме срок 23 года, после заражения коронавирусом смог излечиться от вызванной вирусом болезни и выпущен из карантинного блока. Об этом 10 апреля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей Вайнштейна.

По сообщениям журналистов известно, что продюсер заразился в середине марта предположительно в одной из тюрем Нью-Йорка, а затем был перевезен в изолированный бокс в другой тюрьме на северо-западе штата Нью-Йорк.

Журналисты Fox News со слов представителей Вайнштейна сообщают, что у него сейчас симптомов заражения нет, поэтому продюсер выпущен из медицинской изоляции, но за его здоровьем продолжают наблюдать врачи.

Напомним, Вайнштейн получил наказание в виде тюремного заключения на срок 23 года из-за обвинений в насильственных действиях сексуального характера. Его признали виновным в домогательствах в отношении двух женщин.

Напомним также, по данным Университета Джонса Хопкинса, публикующего сводки по ситуации с заражением коронавирусом в мире, в США зафиксировано более 466 тысяч случаев заражения. Более 16,6 тысяч человек умерли от осложнений болезни, вызванной коронавирусом.