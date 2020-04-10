Лос-Анджелес, США, , 07:57 — REGNUM Фанатка «Чужих» выложила в сеть фотографии «медицинской маски», выполненной в виде лицехвата — монстра из фильмов популярной франшизы. Изображения были опубликованы 10 апреля на портале Screen Rant.

Маску изготовила девушка, известная в Facebook под ником Lady Frankenstein. «Завтра мы идем по магазинам в масках! Хихи…», — написала она в тексте публикации.

https://twitter.com/screenrant/status/1248449266370084864

Она также сообщила, что после окончания работы над этой маской она планирует создать новую, выполненную в стилистике стимпанка.

В марте 2019 года ИА REGNUM сообщило, что вице-президент компании 3D Realms Фредерик Шрайбер поделился подробностями об проекте отменёной игры по франшизе «Чужие».

Он сообщил, что игра должна была называться Aliens: Hadley's Hope и представляла собой многопользовательский шутер, в котором геймерам предлагалось выступить в роли пехотинца, перед командой которого стоит задача по уничтожения Королевы чужих.

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