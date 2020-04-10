Лос-Анджелес, США, , 07:06 — REGNUM Режиссёр предстоящего кинокомикса «Тор: любовь и гром» Тайка Вайтити ушёл от прямого ответа на вопрос о том, появится ли Локи Тома Хиддлстона в его картине. Об этом 10 апреля сообщил портал Comicbook.

«О, да… Я не могу сказать», — сказал Вайтити, после чего стал объяснять, как именно происходит ориентация режиссёра в возможном сценарном пространстве в случае фильмов Marvel.

«Если бы я захотел по какой-то причине убить Локи, я бы спросил об этом, и Marvel могла бы сказать мне, что он нужен для Войны Бесконечности. Вот как я обычно узнаю о том, что происходит», — рассказал кинематографист.

Локи в исполнении британского актёра Тома Хиддлстона погибает в фильме «Мстители: Война бесконечности» от руки Таноса. Однако в картине «Мстители: Финал», благодаря перемещению команды Мстителей в прошлое, ещё одна версия Локи появляется в альтернативной реальности. Ожидается, что продолжение этой сюжетной линии фанаты вселенной увидят в предстоящем сериале «Локи», который выйдет на потоковом сервисе Disney+.

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