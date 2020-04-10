Токио, , 06:31 — REGNUM Суи Исида, являющийся автором манги «Токийский гуль», анонсировал свою новую работу. Об этом 10 апреля сообщил портал Comicbook.

Он выложил на своей странице в Twitter несколько рисунков с персонажами, имеющими отношение к его новому, пока безымянному, проекту. Тем самым Исида заставил фанатов задаться вопросом: работает ли он над продолжением «Токийского гуля» или же эти рисунки имеют отношение к совершенно новой манге.

https://twitter.com/sotonamix/status/1247463314017275904

Стоит отметить, что вопрос о том, планирует ли Суи Исида выпускать продолжение манги «Токийский гуль» остаётся открытым. Её последний том вышел в июле 2018 года.

https://twitter.com/sotonamix/status/1247463381562314752

В центре повествования «Токийского гуля» находится студент Кэн Канэки, который вопреки своему желанию становится наполовину гулем-людоедом. Это происходит из-за того, что в больнице ему пересаживают органы другого гуля. С этого момента молодой человек попадает в мир, о котором он ранее даже не подозревал.

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