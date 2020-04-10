Лос-Анджелес, США, , 05:56 — REGNUM Режиссёр Мэтт Ривз, снимающий новый фильм про Бэтмена, заявил, что в его фильме Брюс Уэйн, желающий защитить Готэм от корупции, будет очень человечным. Об этом 9 апреля сообщил портал Comicbook.

«Я собираюсь представить версию Бэтмена, которую бы сделал я, которая будет иметь гуманистические стремления», — сообщил Ривз, рассказав о том, как он вёл переговоры с продюсерами проекта.

Режиссёр отметил, что он не знал, понравится ли им его видение персонажа и сообщил, что был готов к отказу от фильма в случае, если реакция будет отрицательной. При этом кинематографист добавил: он считает, что без этой склонности к гуманизму его проекты просто не могут существовать.

Ранее Мэтт Ривз рассказал о своём отношении к образу Джокера, который в фильме «Тёмный рыцарь» представил актёр Хит Леджер. Режиссёр признался, что больше всего его поразила концепция невероятного нигилизма, который демонстрирует персонаж.

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