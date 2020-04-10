Лос-Анджелес, США, , 05:25 — REGNUM Проект сиквела «Взрывной блондинки» находится на ранней стадии реализации. Об этом 10 апреля сообщил портал DiscussingFilm со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщили, что на этот раз производством фильма будет заниматься потоковый сервис Netflix который в настоящее время завершает соответствующие переговоры.

Пока нет информации о том, вернётся ли Дэвид Литч в качестве режиссёра новой картины, однако известно, что его жена Келли МакКормик займёт должность продюсера проекта.

Шарлиз Терон, исполнившая в оригинальном фильме главную роль, также займётся продюсированием. По имеющейся информации, руководители проекта пока не нашли сценариста.

Фильм «Взрывная блондинка» по одноимённому комиксу Энтони Джонстона вышел на большие экраны в июле 2017 года. При относительно скромном бюджете $30 млн картина смогла собрать в США $51,5 млн, сумма её общемировых сборов составила около $95,6 млн.

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