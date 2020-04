Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Студия Marvel может уже сейчас работать над продолжением кинокомикса про Мстителей. Об это 9 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Издание обратило внимание на публикацию автора известного фанатского ресурса The Geeks WorldWide Томаса Полито. На своей странице в Twitter он сообщил, что кинокомпания готовится принять от писателей сценарии к будущему фильму про Юных Мстителей (Young Avengers).

https://twitter.com/PolitoThomas/status/1245814604544032768

Стоит отметить: когда ранее журналисты спросили главу Marvel Кевина Файги о том, может ли компания когда-нибудь экранизировать комикс «Юные Мстители», продюсер ответил, что студия готова снимать фильмы на основе любых работ, которые она ещё не адаптировала для большого экрана.

