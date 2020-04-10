Лос-Анджелес, США, , 03:17 — REGNUM Актёр Лю Сыму, который исполнит главную роль в предстоящем кинокомиксе Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», выпустил ролик c «тренировкой» на карантине, который заставил смеяться всех поклонников киновселенной. Видео было опубликовано 10 апреля на его странице в Twitter.

«Многие люди просят меня скинуть карантинную Marvel-тренировку… Так что поехали. Надеюсь, вы все такие же активные как и я!!», — таким комментарием Сыму сопроводил видео, длительность которого составляет около 10 секунд.

В ролике показано, как актёр становится напротив двух больших гантелей, потирает руки, показывая всем своим видом, что собирается выполнить мощные физические упражнения. Однако конец видео стал для фанатов полной неожиданностью.

https://twitter.com/SimuLiu/status/1248176452316479488

Съёмки фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» были приостановлены 13 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Лю Сыму исполнит в нём роль Шан-Чи — мастера боевых искусств, который может бросить вызов даже людям, обладающим суперсилой.

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