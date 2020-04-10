Лос-Анджелес, США, , 01:06 — REGNUM Стало известно, категории каких сотрудников компания The Walt Disney с 19 апреля 2020 года начнёт отправлять в отпуск без содержания. Об этом 9 апреля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации, имеющейся у издания, больше всего пострадают работники, которые заняты в отделах маркетинга и дистрибуции. Стоит отметить, что на период неоплачиваемого отпуска все они будут по-прежнему числиться сотрудниками компании и Disney продолжит оплачивать их медицинские страховки.

О том, что Disney начнёт отправлять в неоплачиваемый отпуск тех сотрудников, «чья работа в данный момент не требуется», стало известно 2 апреля 2020 года. До этого компания объявила, что её топ-менеджеры откажутся от зарплаты частично или полностью в пользу работников компании. В частности, глава Disney Роберт Айгер полностью отказался от платы за свою работу.

Компания решила пойти на такой шаг из-за карантинных мер, предпринимаемых в связи с эпидемией коронавируса. Ранее Disney была вынуждена закрыть свои развлекательные парки не только в США, но и в других странах.

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