Тегеран, , 07:58 — REGNUM Пять иранских фильмов, в том числе «Номер 63» Назанина Садата Хоссейни и «Женщины, бегущие с волками» Амира Атара Сохейли, примут участие в 5-м Международном кинофестивале Realtime в Нигерии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 апреля.

Программа показа 5-го международного кинофестиваля Realtime (RTF) включает в себя пять иранских фильмов, таких как «Темная сторона Луны» Резы Насери Сарай, «Женщины, бегущие с волками» Амира Атара Сохейли, «Корова Барака» Комейля Сохейли, «Фейерверк в среду» Резы Мури и «Номер 63» Назанина Садата Хоссейни.

Фестиваль должен был состояться 7−12 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести фестиваль онлайн с 7 по 13 апреля 2020 года.

«Проведение мероприятия демонстрирует дистанционную доступность и возможность использования современных технологий для преодоления барьеров», — говорится в сообщении организаторов мероприятия на сайте фестиваля.

Realtime International Film Festival — один из международных кинофестивалей, который совсем недавно появился на Африканском континенте, и проводится ежегодно в Нигерии.