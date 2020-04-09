Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Власти исландии не будут привлекать к ответственности за нападение на фаната актёра Эзру Миллера, который исполняет в кинокомиксах DC роль Флэша (Барри Аллена). Об этом 9 апреля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, официально его ни в чём не обвиняют. Представитель полиции Рейкьявика Гуннар Свейнбьёрнссон заявил в интервью журналистам, что в результате произошедшего инцидента «никто не был арестован или помещён под стражу». Представители актёра пока не дали никаких комментариев на запрос журналистов по поводу произошедшего.

https://twitter.com/juicykatlicious/status/1247645258571116544

Ранее в Twitter было опубликовано видео, в котором Эзра Миллер разговаривает на повышенных тонах с некой девушкой. После того, как она попыталась изобразить боевую стойку, актёр схватил её за шею и повалил на землю со словами: «Ты хочешь драться, да?». Стоит отметить, что действие Twitter-аккаунта, на котором был опубликован первоначальный вариант видео, впоследствии было приостановлено.

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