Нижний Новгород, , 21:39 — REGNUM Благотворительный онлайн-концерт даст рок-группа «Uma2rman» в поддержку пожилых людей 13 апреля.

Лидеры группы братья Владимир и Сергей Кристовские решили помочь малообеспеченным старикам, оказавшимся в группе риска по коронавирусу. Организатором концерта стал фонд «Росконгресс», крупнейший организатор общественных мероприятий и событий в области культуры. Группа исполнит хиты прошлых лет и новые песни. Собранные средства пойдут на адресную помощь пожилым лекарствами и продуктами.

Посмотреть концерт можно будет 13 апреля в 19:00 на платформе «Яндекс. Эфир», телеканале 02 и на интернет-ресурсах фонда «Росконгресс».

Напомним, рок-группа «Uma2rman» возникла в Нижнем Новгороде в 2003 году, сперва как дуэт братьев Кристовских, на что намекает цифра 2 в названии, затем состав был расширен до семи участников. Группа прославилась саундтреком к фильму «Ночной Дозор».

Напомним также, из-за эпидемии коронавируса «живые» концерты и другие массовые культурные мероприятия в России, как и в других странах, отменены.