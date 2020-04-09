Лос-Анджелес, США, , 21:28 — REGNUM В Twitter развернулись нешуточные дискуссии на тему того, какой из фильмов Джима Керри является лучшим. Пользователи соцсети опубликовали 8 и 9 апреля множество постов на эту тему.

Для оценки предлагаются различные варианты наборов фильмов. Типичный список выглядит так: «Эйс Вентура», «Тупой и ещё тупее», «Кабельщик», «Лжец, лжец», «Шоу Трумана», «Человек на Луне», «Гринч — похититель Рождества» и «Вечное сияние чистого разума».

https://twitter.com/JensenKarp/status/1247935654614327296

Некоторые поклонники актёра считают, что в список также необходимо добавить «Маску», «Я, снова я и Ирэн» и другие картины с участием Керри.

https://twitter.com/Bre_McFly/status/1247962639319302144

Самой первой актёрской работой Джима Керри в кинематографе стала роль в фильме «Всё в хорошем вкусе», который вышел на большие экраны в 1983 году. Стоит отметить, что актёр ни разу не был удостоен премии «Оскар», сам Керри признавался, что он очень хочет получить эту престижную награду.

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