Штат Калифорния, США, , 21:20 — REGNUM Известный американский композитор и пианист Рэнди Ньюман выложил в сети свою композицию «Stay Away». По словам Ньюмана, этой песней он призывает американцев, так не любящим когда им указывают что делать, выполнять простые правила — мыть руки, держаться друг от друга подальше, не трогать лицо. Об этом сообщает портал InterMedia.

Интересно, что сочинил композитор музыкальную инструкцию по заказу популярной радиостанции в Калифорнии.

Саундтрек Рэнди Ньюмана к фильму «Брачная история» получил в 2019 году премию «Оскар».