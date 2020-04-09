Вашингтон, , 20:57 — REGNUM На Kickstarter открыта краудфандинговая компания, авторы которой хотят выпустить реплику настольной игры, показанной в фильме «Джуманджи». Рекламный ролик был опубликован 9апреля на YouTube-канале Inventions, Gadgets & Gizmos.

Создатели игры отмечают, что они решили приурочить свой проект к 25-летию выхода картины на экраны. Они выложили на странице проекта рекламное видео и множество фоторафий игрового набора, в который входит сама доска, игральные кости и фигурки, выполненные вручную. Стоит отметить, что в игровую доску будет встроен небольшой компьютер и дисплей.

Фильм «Джуманджи» режиссёра Джо Джонстона вышел на экраны кинотеатров США 15 декабря 1995 года. Главные роли в фильме исполнили Робин Уильямс,Бонни Хант, Джонатан Хайд иКирстен Данст. При бюджете $65 млн фильм собрал в США $162,3 млн, сумма общемировых сборов составила $262,7 млн.

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