Москва, , 20:30 — REGNUM Онлайн-проект #Бахрушиныдома запустил Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина 9 апреля на своем сайте.

Каждая короткая серия 10-серийного мини-сериала «#Бахрушиныдома» представляет собой как бы выдержку из видеодневника основателя музея, мецената Алексея Бахрушина и его семьи. Авторы проекта соединили XIX век и современность, заставив Бахрушина с домашними оказаться на самоизоляции, в своей усадьбе, превращенной в музей, среди экспонатов, у каждого из которых своя история. Проект продолжится до 18 апреля, после чего посетители сайта смогут посмотреть весь фильм целиком.

Кроме того, на сайте музея можно увидеть не менее 10 других видеопроектов — виртуальные прогулки по музею, записи встреч с интересными собеседниками и многое другое.

Напомним, Государственный центральный театральный музей был основан в Москве 29 октября 1894 году известным промышленником и театралом Алексеем Бахрушиным, который передал свою коллекцию в 1913 году в ведение Российской Академии наук, но до самой своей смерти в 1929 году, уже при Советской власти, продолжал возглавлять созданный им музей.