Москва, , 20:26 — REGNUM Жюри Международной общественной премии имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России» объявило лауреатов 2020 года. Как отмечается на сайте организации, «лауреатами становятся выдающиеся ученые, реставраторы, активисты охраны памятников, благодаря самоотверженным усилиям которых были сохранены сокровища российской культуры».

В 2020 в номинации «За личный многолетний вклад в дело изучения и охраны памятников» отмечена деятельность ведущий научный сотрудника отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН, доктора исторических наук Сергея Чернова. В номинации «Градозащитное движение» премия присуждена Межрегиональной общественной организации по сохранению культурного наследия Центр «Сельская церковь» в лице Светланы Мельниковой.

Премия учрежденной в 2008 году в память о выдающемся исследователе древнерусской и византийской архитектуры и защитнике памятников архитектурного наследия Алексее Ильиче Комече.