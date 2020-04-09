Москва, , 18:09 — REGNUM Как работать на «удаленке» так, чтобы сохранить эффективность и не допустить психологического выгорания, советуют психологи и опытные фрилансеры, для которых удаленная работа — нормальный режим.

Организуйте себе рабочее место там, где вам будет удобнее всего. Лучше поставить стул и маленький столик у окна, чтобы время от времени отрываться от экрана и наслаждаться весенним пейзажем. А может быть, вам понравится работать стоя, подобно средневековому ученому или Хемингуэю?

Если от вас и на удалёнке не требуют быть на рабочем месте ровно в девять, то пользуйтесь гибким графиком на всю катушку. Например, можно, наконец, нормально выспаться, если вы «сова», а если «жаворонок», то переделать все дела до обеда. Главное все же примерно распланировать свой день, чтобы работа, отдых и домашние дела не смешались в невразумительный хаос.

Меняйте свою одежду, переходя от работы к отдыху и обратно — то, как вы одеты, влияет на ваше психологическое состояние, помогает сосредоточиться или расслабиться.

Не забывайте за работой или творчеством про еду и не грызите что-нибудь постоянно за компьютером — и то, и другое вредно для здоровья (а для компьютера вредны еще и крошки и жирные следы на клавиатуре). Приучите себя есть в одно и то же время.

Пейте больше теплой воды. Кружка воды, согретой до 40 градусов, поможет утром проснуться, также вода заменит лишнюю чашку кофе, сигарету или горсть чипсов. А если вы простужены, то теплая вода вообще целебна — старайтесь пить как можно больше.

Договоритесь с домашними о времени, когда вас нельзя отвлекать, разве что совсем уж в экстренных случаях. Тут вам опять же поможет планирование рабочего дня — если ваши родные увидят, что домашние дела стоят в ваших планах на почетном месте, то они не будут нервничать и ворчать. С детьми сложнее, но и тут вас спасут организованность и гибкость.

Делайте физкультурные паузы во время работы — например, каждые два часа. Используйте комплексы утренней зарядки, йоговскую растяжку, подборки упражнений для шеи и глаз — их немало в сети. Во время занятий спортом старайтесь открывать окна.

Ограничьте свое общение в соцсетях и посторонние телефонные переговоры. Чтение жареных новостей или чьих-то Очень Важных Мнений может надолго выбить вас из рабочего настроя и вы внезапно обнаружите что уже два часа ругаетесь в комментах, вместо того, чтобы заниматься делом.

Ну, и не забывайте себя радовать — жизнь, особенно в непростые времена, не должна состоять из одних дел. Вспомните, что из доступного на самоизоляции (кроме вредной еды и вредных привычек!) дает вам ресурс и выделите для этого занятия хотя бы час ежедневно.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса многие компании перевели своих офисных сотрудников на удалённую работу.