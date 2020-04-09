Москва, , 17:10 — REGNUM Онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее вместе с гендиректором музея Зельфирой Трегуловой проведет музыкант и начинающий политик Сергей Шнуров 12 апреля.

В рамках проекта «Третьяковка со Шнуром» прозвучит рассказ о полотнах Валентина Серова, Василия Верещагина, Василия Сурикова, Алексея Саврасова, Николая Ге и других мастеров. Экскурсия продлится час и будет доступна на платформе онлайн-кинотеатра Okko.

По словам сотрудников музея, впоследствии запись экскурсии будет разбита на 11 мини-фильмов посвященных отдельным шедеврам, таким как картина Ильи Репина «Не ждали», «Явление Христа народу» Александра Иванова и «Демон (сидящий)» Михаила Врубеля.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса все знаменитые музеи России и мира закрыты для посещения как минимум до 30 апреля.