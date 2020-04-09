Лос-Гатос, США, , 16:37 — REGNUM 9 апреля американская мультимедийная компания Netflix запускает в Instagram шоу на злобу дня. В развлекательной форме известные актеры Калеб Маклафлин, Росс Батлер и Алиша Боэ расскажут и покажут, как пережить самоизоляцию на время эпидемии, находясь дома целыми днями.

Ведущие обсудят с психологами и другими специалистами как сохранить отношения с близкими, как не злоупотреблять пищей и алкоголем, почему надо заниматься зарядкой и найти себе новое увлечение. И, конечно, как распланировать день с пользой.

Программу можно будет смотреть каждый четверг в 4 часа утра по московскому времени.