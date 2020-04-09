Ханты-Мансийск, , 16:11 — REGNUM «Земля легенд» — так называется проект создания художественно сериала по сказкам и преданиям коренных народов Севера. Съемки цикла из 15 короткометражных фильмов по 13 минут должны закончиться в 2021 году. Они будут проходить в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Тюменской области.

Как рассказала автор проекта Татьяна Максименко, это просветительский проект, его цель — сохранение и популяризация культуры и быта коренных народов Севера.

Сериал будет показан в эфире телерадиокомпании «Югра», на местных телеканалах, также он будет выложен в социальных сетях.