Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM В США, в приходе (административно-территориальная единица) Акадия Пэриш (штат Луизиана) полицейское управление, желая напомнить жителям про начало комендантского часа, включило сирену из фильма «Судная ночь». Об этом 9 апреля сообщил портал Screen Rant.

Видео с места происшествия удалось записать одному из местных жителей. Отмечается, что звук сирены раздавался из полицейской машины, которая перемещалась по территории прихода. Комендантский час в Акадия Пэриш был введён в связи с эпидемией коронавируса, он начинается в девять вечера и заканчивается в шесть утра, все нарушители задерживаются и привлекаются к ответственности.

Необычность ситуации заключается в том, что в фильме-антиутопии «Судная ночь» режиссёра Джеймса ДеМонако показаны США, в которых принят закон о единственной ночи в году, когда разрешена преступная деятельность (так называемая «чистка»). «Ночь» начинается в 19:00 21 марта, а заканчивается в 7 утра 22-го, специфический звук сирены в фильме является сигналом к её началу.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа сроки премьеры фильма Ридли Скотта и Леди Гаги о Маурицио Гуччи