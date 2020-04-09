Калвер-Сити, США, , 16:12 — REGNUM Кинокартина «Джуманджи» может получить очередное продолжение после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщило сетевое издание Collider.

По словам режиссера фильма Джейка Кэздана, которые приводит издание, первые переговоры о съемках нового «Джуманджи» состоялись до возникновения пандемии. Он сообщил, что работа будет возобновлена сразу после снятия ограничений, вызванных распространением коронавируса.

Режиссер отметил, что новый фильм — это всегда вызов для его создателей, так как картина должна быть самостоятельной, а не копировать предыдущие серии.

Напомним, в мировом прокате последний фильм из серии «Джуманджи: Новый уровень» заработал 1,75 млрд долларов, что в восемь раз больше средств, затраченных на его создание.