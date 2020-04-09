Москва, , 15:45 — REGNUM Онлайн-экскурсию «Третьяковка со Шнуром» проведут музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Об этом сообщила пресс-служба мультимедийного сервиса Okko, на котором 12 апреля состоится трансляция.

В ходе экскурсии ведущие будут показывать и рассказывать о шедеврах Валентина Серова, Александра Иванова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина и других великих русских художников.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в рамках экскурсии «Третьяковка со Шнуром» ведущие обсудят картину Александра Иванова «Явление Христа народу».

Как сообщают представители мультимедийного сервиса, экскурсия состоится в рамках проекта «Искусство онлайн». Она продлится один час и будет доступна для бесплатного просмотра пользователей Okko с 12 до 15 апреля, когда ее сменят 11 мини-фильмов о коллекциях картин Третьяковской галереи.